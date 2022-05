Rennradfahrer schwer verletzt : Polizei sucht flüchtigen LKW-Fahrer nach Unfall in Troisdorf

Troisdorf/Siegburg Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Troisdorf bittet die Polizei um Hilfe: Als ein Radfahrer von einem Lastwagen überholt wurde, stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Der Fahrer des Lastwagens fuhr einfach weiter.

Der LKW-Fahrer unterschritt dabei scheinbar den Abstand zum Rennradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte die Plane des Lastwagens den 58-Jährigen, der daraufhin stürzte und sich erheblich am Kopf verletzte. Während der Lastwagenfahrer seine Fahrt in Richtung Troisdorf fortsetzte, leisteten Unfallzeugen erste Hilfe und alarmierten die Polizei. Nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle kam der Troisdorfer in ein Krankenhaus.