Rheinstraße vollgesperrt Radfahrer nach Verkehrsunfall in Troisdorf verstorben

Update | Troisdorf-Eschmar · In Troisdorf hat sich am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Radfahrer kollidierte an einer Kreuzung mit einem Auto und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, denen er später erlag.

05.06.2023, 16:07 Uhr

Ein Polizist untersucht den Unfallort in Troisdorf. Foto: Alf Kaufmann





Am Montagmorgen hat sich in Troisdorf-Eschmar an der Kreuzung Rheinstraße/Ecke im Tiefental ein Unfall zwischen einem 80-jährigen Radfahrer und einem Auto ereignet. Laut Polizei fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem VW Touran gegen 10.35 Uhr in Richtung Umgehungsstraße, als er den Radweg überquerte. Dabei prallte er mit dem Radfahrer zusammen. Durch die Kollision geriet das Fahrrad unter den Wage, beide Verkehrsteilnehmer gerieten von der Fahrbahn ab und landeten im anliegenden Kornfeld. Bei dem Unfall erlitt der Radfahrer lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort, kam jedoch nicht zum Einsatz. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, erlag der 80-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Rheinstraße war bis etwa 13.30 Uhr vollständig gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat weitere Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Ehefrau des Verstorbenen wurde von einem Notfallseelsorger betreut.

(ga)