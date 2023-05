Unfall in Troisdorf 20-jährige Radfahrerin nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Eine 20-jährige Radfahrerin ist am Dienstagmorgen in Troisdorf bei dem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die Frau sei gegen 8.45 Uhr auf der Poststraße in Fahrtrichtung des Willy-Brandt-Rings an einem Zebrastreifen unvermittelt vom Geh- und Radweg auf die Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei sei die Frau von rechts mit dem Wagen eines 70-jährigen Mannes kollidiert, gestürzt und mit dem Kopf zu Boden geprallt.