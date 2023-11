Polizei ermittelt Unbekannte randalieren in Schrebergartenanlage in Troisdorf

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in einer Schrebergartenanlage an der Lahnstraße in Troisdorf randaliert. Laut Polizei beschädigten die Täter zwischen Mitternacht und 2 Uhr Blumen, Solarleuchten und Holzlatten in fünf nebeneinanderliegenden Gärten. Zusätzlich entwendeten sie einen Feuerlöscher und einen Staubsauger.