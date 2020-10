Computer aus dem Fenster geworfen : Polizei ermittelt nach Randale in Troisdorfer Wohnung

Polizei ermittelt nach Randale in Troisdorfer Wohnung

Die Feuerwehr Troisdorf ist in der Nacht zu Freitag zu einem Einsatz an der Maienstraße ausgerückt. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf In Troisdorf hat es in der Nacht auf Freitag eine Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und seinem mutmaßlichen Mitbewohner gegeben. Dabei wurde ein Computer aus dem Fenster geworfen und vermutlich ein Feuer gelegt. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht auf Donnerstag ist die Feuerwehr Troisdorf zu einem Einsatz an der Maienstraße ausgerückt. Nach GA-Informationen hatten Nachbarn um kurz vor Mitternacht zunächst wegen Streitigkeiten und einem Randalierer die Polizei gerufen. Kurz darauf sei ihnen Flammenschein in der Wohnung aufgefallen, weshalb sie zusätzlich die Feuerwehr verständigten.