Polizeieinsatz in Troisdorf Mann rast mit Auto durch Fußgängerzone und randaliert vor Geschäft

Der 43-jährige Kölner war über die Klevstraße in die Troisdorfer Fußgängerzone gefahren. Zeugen schilderten der Polizei, dass er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und durch eine rücksichtslose Fahrweise auffiel. Vor einem Ladenlokal an der Kölner Straße hielt er schließlich an und stieg aus. Dort soll er die vor dem Geschäft befindlichen Tische und Stühle umhergeworfen und dabei lautstark telefoniert haben. Im Anschluss sei er mit quietschenden Reifen davongefahren.