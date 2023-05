Die Badesaison in Troisdorf Rettungsschwimmer bewachen im Sommer wieder den Rotter See

Die Badesaison beginnt am kommenden Wochenende am Rotter See in Troisdorf. Auch in diesem Jahr werden dort wieder viele Badegäste erwartet – nicht nur aus Troisdorf. Die ehrenamtliche Helfer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG Rhein-Sieg werden ebenfalls vor Ort sein. Vor allem an den Wochenenden sorgen sie an dem See im Naherholungsgebiet für Sicherheit. Das taten sie bereits im vergangenen Jahr mit Erfolg.