Zusammenstoß in Troisdorf 20-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Unfall mit Auto verletzt

Zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einer Autofahrerin hat sich am Donnerstag in Troidorf ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 13.50 Uhr befuhr die 44-jährige Autofahrerin nach Angaben der Polizei die Bonner Straße in Richtung Hauptstraße. Als sie in den Kreisverkehr Bonner Straße/Adenauerstraße einfuhr, übersah sie eine 20-jährige Troisdorferin auf ihrem E-Scooter. Diese wollte den Rad- und Fußgängerweg vor dem Kreisverkehr überqueren.