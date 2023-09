Badeverbot in Troisdorf Rotter See wegen Blaualgen gesperrt

Bei einem Ortstermin am 4. September bestätigten Fachleute des Gesundheitsamtes des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Troisdorf den Befund. Das bereits am 1. September von der Stadt Troisdorf ausgesprochene Badeverbot wird zum Schutz von Mensch und Tier bis auf Weiteres aufrechterhalten. „Zumal die prognostizierte Wetterlage mit sommerlichen Werten ein weiteres Wachstum der Blaualgen erwarten lässt“, so eine Sprecherin des Kreises. Hepatotoxine, leberschädliche Gifte, in den Blaualgen können unter Umständen für Menschen und auch Tiere gefährlich werden. Die Gifte können mit dem Wasser in den Körper gelangen und die Leber angreifen, wenn es versehentlich getrunken wird.