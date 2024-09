Job-Day bei der RSAG Mit pinkfarbenem Fahrzeug auf der Suche nach Frauen

In auffälligem Pink leuchtet das frisch folierte Müllauto auf dem Parkplatz der Rhein-Sieg-Abfallwirtschafts-Gesellschaft (RSAG) an der Josef-Kitz-Straße in Troisdorf. „Wir suchen Frauen, die mit uns den Müll wegräumen“, steht in großen Lettern an der Seite des Fahrzeugs. „Die Abfallwirtschaft ist nach wie vor eine Männerdomäne“, sagt RSAG-Pressesprecher Philip Moll.