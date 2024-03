Gertrud-Koch-Gesamtschule in Troisdorf Das neue Schulgebäude ist fertig für die Schüler

Kreide und Tafeln gibt es in dieser Schule nicht. In jedem Klassenraum hängt da, wo ältere Besucher die Tafel vermuten würden, ein riesiger Bildschirm – ein Smartboard. An jedem Platz gibt es Zugang zum Internet, und auch die Stühle haben Farbe, einige jedenfalls: Sie sind grün. Neben der auffallend neuen Optik sind in den Bau an der Edith-Stein-Straße in Troisdorf-Sieglar auch Erkenntnisse zu neuen Entwicklungen eingeflossen. So lassen sich die Klassenräume aus Sicherheitsgründen von außen nur mit einem Schlüssel öffnen. Durch eine Glasscheibe neben der Tür ist zu sehen, wer rein will.