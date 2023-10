Feuer in Troisdorf-Sieglar Hauseigentümerin wollte Balkonbrand selbst löschen

Die Feuerwehr hat am Dienstagabend einen Brand auf einem Balkon in Troisdorf-Sieglar gelöscht. Als die Einsatzkräfte um kurz nach 19 Uhr an dem Einfamilienhaus in der Mühlenstraße eingetroffen seien, habe die nach Angaben der Polizei 65 Jahre alte Eigentümerin des Hauses noch versucht, den Brand zu löschen, teilte die Feuerwehr Troisdorf am Mittwoch mit. Die Frau habe das Haus nach Aufforderung der Einsatzkräfte unverletzt verlassen können, sagte Feuerwehrsprecher Peter Kern.