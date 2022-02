Unfall an Ampel : Siebenjähriger in Troisdorf-Sieglar von Senior angefahren

Siebenjähriger in Troisdorf-Sieglar von Senior angefahren

Unfall an Ampel

Der Junge musste schwer verletzt in die Kinderklinik gebracht werden. Foto: dpa/Boris Roessler

Troisdorf Ein siebenjähriger Junge ist in Troisdorf-Sieglar von einem Pkw angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 86-jährige Autofahrer hatte offenbar das Rotlicht einer Ampel übersehen.

Ein 86-Jähriger hat am späten Samstagvormittag in Troisdorf-Sieglar ein siebenjähriges Kind angefahren und dieses schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag erläuterte, war der Junge gegen 11.30 Uhr gemeinsam mit seiner erwachsenen Schwester und dem Familienhund auf der Straße „Im Kirchtal“ unterwegs.