In Troisdorf : Spaziergänger entdeckt brennenden Smart auf Speestraße

In Troisdorf

Troisdorf Ein brennendes Fahrzeug hat am Freitag auf der Speestraße in Troisdorf für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch unklar.

Weil er ein Feuer auf der Speestraße in Troisdorf entdeckt hatte, verständigte ein Spaziergänger am Freitag die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehr gegen 2.30 Uhr vor Ort eintraf, stellten sie fest, dass es sich um einen Smart handelte, der bereits in voller Ausdehnung brannte.