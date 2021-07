Polizei ermittelt : Unbekannte zünden mehrfach Sperrmüll in Troisdorf an

Symbolfoto Foto: dpa

Troisdorf Unbekannte haben in Troisdorf an der Straße Am Bergeracker gleich mehrfach Sperrmüll angezündet. Anwohner und Feuerwehr löschten die Feuer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.



An der Straße Am Bergeracker in Troisdorf haben Unbekannte gleich mehrfach Sperrmüll angezündet. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Anwohner gegen 22.15 Uhr am Samstagabend zunächst eine brennende Matratze in Höhe der Hausnummer 44. Sie löschten das Feuer selbst und verständigten Polizei und Feuerwehr nicht.

Kurze Zeit später stand ein Kinderwagen in Flammen. Erneut löschten die Anwohner das Feuer selbst, verständigten dieses Mal aber die Polizei. Die Beamten nahmen die Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung auf. Kurz nach Mitternacht brannte es an der Stelle erneut. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 02241-5413221 um Hinweise.

(ga)