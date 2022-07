Großeinsatz auf Speditionsgelände : Als Gefahrenstoff markiertes Pulver tritt in Troisdorf-Spich aus

Update Troisdorf-Spich Am Donnerstagabend ist ein Großaufgebot der Feuerwehr zum Gelände einer Speditionsfirma in Troisdorf-Spich ausgerückt. Ein als Gefahrenstoff gekennzeichnetes Pulver war auf der Ladefläche eines Lkw aus einem Karton ausgetreten.

Der Austritt eines als Gefahrenstoff gekennzeichneten Pulvers hat am Donnerstagabend in Troisdorf-Spich die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Kräfte wurden gegen 18 Uhr von den Mitarbeitern einer Speditionsfirma alarmiert. Der Grund war der Austritt eines roten Pulvers auf der Laderampe eines Lkw, das als Gefahrstoff gekennzeichnet worden war.

Nachdem der Fahrer des Lkw und die Mitarbeiter der Spedition, die sich in der Nähe des Stoffes befanden, von Rettungskräften vorsorglich untersucht wurden und Entwarnung gegeben werden konnte, begannen Spezialkräfte damit, das ausgetretene Pulver zu sichern. Vorsorglich zogen sie dazu Schutzanzüge an, um anschließend den Stoff fachgerecht aufzunehmen und in einen gesicherten Behälter zu verstauen. Der Behälter wurde im Anschluss an den Einsatz an den ermittelten Hersteller zurückgesandt.