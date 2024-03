Einsatz in Troisdorf-Spich Zwei Autofahrer liefern sich Prügelei auf der Straße

Am Mittwoch haben sich zwei Autofahrer in Troisdorf-Spich auf der Straße geprügelt. Nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen waren die beiden Kontrahenten in der Waldstraße in Höhe der Kreuzung zur Hauptstraße unterwegs gewesen. Zum Streit war es vermutlich wegen einer „Verkehrssituation“ gekommen. Die genauen Hintergründe seien aber noch nicht klar.