Lülsdorfer Straße war gesperrt Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Troisdorf

Die 20-Jährige fuhr dabei auf ein Grundstück, stieß gegen einen dort geparkten Audi und kam in den Büschen zum Stehen. Auch die 50 Jahre alte Fahrerin wich aus und prallte mit einer Mülltonne zusammen, daraufhin kam ihr Wagen ebenfalls in den Büschen zum Stehen. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Alle drei Frauen verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden von den Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Lülsdorfer Straße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.