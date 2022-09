Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich : Einbrecher stehlen in Troisdorf-Spich hochwertige Autoteile

Spich In die Firma eines 27-Jährigen in Troisdorf-Spich ist über das Wochenende eingebrochen worden. Die Täter stahlen hochwertige Autoteile im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Unbekannte sind übers Wochenende in die Räume einer Firma in Troisdorf-Spich eingebrochen und haben dort unter anderem hochwertige Autoteile gestohlen. Der Inhaber habe am Montag um 7.30 Uhr mehrere Hebelmarken an Fenstern und Türen der Lagerhalle entdeckt, sagte die Polizei am Dienstag. Seine Halle sowie die zugehörigen Büroräume seien durchwühlt worden.