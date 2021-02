Einsatz nach versuchtem Gewaltdelikt : Polizeifahndung mit Spezialkräften in Troisdorf

Polizeifahndung mit Spezialkräften in Troisdorf

Am späten Mittwochabend war die Polizei in Troisdorf im Einsatz. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf In Spich war die Polizei am späten Mittwochabend mit Spezialkräften im Einsatz, um einen Beschuldigten festzunehmen. Ihm wird ein versuchtes Gewaltdelikt vorgeworfen.

Am späten Mittwochabend war die Polizei in Troisdorf-Spich im Einsatz, um einen Tatverdächtigen festzunehmen. Wie dem GA vor Ort mitgeteilt wurde, sollen Einsatzkräfte ein Haus in Spich umstellt haben. Hierbei sollen auch Spezialkräfte im Einsatz gewesen sein. Zwischenzeitlich wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt.