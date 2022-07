Einsatz auf Speditionsgelände : Spezialkräfte der Feuerwehr sichern möglichen Giftstoff in Troisdorf

Troisdorf-Spich Am Donnerstagabend ist ein Großaufgebot der Feuerwehr zum Gelände einer Speditionsfirma in Troisdorf-Spich ausgerückt. Ein möglicherweise giftiges Pulver war auf der Ladefläche eines Lkw aus einem Karton ausgetreten.

Nachdem der Fahrer des Lkw und die Mitarbeiter der Spedition, die sich in der Nähe des Stoffes befanden, von Rettungskräften vorsorglich untersucht wurden und Entwarnung gegeben werden konnte, begannen Spezialkräfte damit, das ausgetretene Pulver zu sichern. Vorsorglich zogen sie dazu Schutzanzüge an, um anschließend den Stoff fachgerecht aufzunehmen und in einen gesicherten Behälter zu tun. Dieser wird dann im Anschluss an den Einsatz an den ermittelten Hersteller zurückgesandt. Bei dem Spezialeinsatz war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von 70 bis 80 Kräften vor Ort. Bereits Anfang Februar hatte es auf dem Areal des Betriebs einen Feuerwehreinsatz gegeben. Mitarbeiter hatten damals über Augen- und Halsreizungen geklagt. Messungen der Feuerwehr hatten aber keine Hinweise auf Gefahrenstoffe ergeben. Verletzte gab es keine.