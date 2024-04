Industriegebiet Troisdorf-Spich betroffen Testreihe von Waschmitteln sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Freitag gegen 1:30 Uhr zu einem Einsatz in einer Lagerhalle eines Chemieunternehmens ausgerückt. Ein Sicherheitsunternehmen hatte beim Kontrollgang in der Langbaurghstraße in Troisdorf-Spich einen unbekannten Chemiekaliengeruch festgestellt und einen Gefahrtstoffaustritt in der Halle entdeckt.