Einzelhandel : Troisdorf startet mit Ebay Online-Marktplatz

Troisdorf Die Stadt Troisdorf hat mit Ebay Deutschland einen neuen Online-Marktplatz für den Einzelhandel eingerichtet. 140 lokale Händler sind derzeit auf der Plattform präsent.

Bürgermeister Alexander Biber und Trowista-Geschäftsführer Wolf-Dieter Grönwoldt haben das Projekt in den Räumen von „Baby Bottosso“ vorgestellt. Zugeschaltet per Video war Nikolaus Lindner von Ebay Deutschland.

Gebührenfreie Nutzung des Ebay-Shops für sechs Monate

Biber begrüßte das neue Projekt, das bereits in 16 anderen Städten angelaufen ist. Die Plattform sei eine Möglichkeit, „den Handel in die digitale Welt überführen zu können“.

Individuelle Beratung

Lindner nannte das Konzept „die beste Möglichkeit für Händler, die in das Online-Geschäft einsteigen möchten“. Der Kunde könne gezielt den lokalen Marktplatz ansteuern. Einen weiteren Vorteil für die Händler sieht er darin, dass die Angebote der lokalen Händler nicht nur auf der lokalen Plattform (Troisdorf) verfügbar seien, sondern die Artikel über Ebay auch an 20 Millionen potenzielle Kunden in Deutschland und weltweit sogar an mehr als 185 Millionen Menschen verkauft werden könnten.