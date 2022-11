Unfall bei Troisdorf : Fahrzeuge blieben erst nach etlichen Metern stehen

Troisdorf-Bergheim Wegen einens Auffahrunfalls mussten Einsatzkräfte am Dienstagagabend den Streckenabschnitt der L 269 in Höhe Troisdorf-Bergeim vollständig sperren. Verletzt wurde aber niemand.

Am Dienstagabend ist es um 21:30 Uhr auf der L 269 in Richtung Niederkassel-Mondorf zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Ein Mercedes-Fahrer war aus Richtung Bonn-Geislar unterwegs, als dieser und ein weiteres Fahrzeug in Höhe Troisdorf Bergheim einen Linienbus an einer Haltestelle passierten. Der Mercedes fuhr dem BMW hinten auf. Beide Fahrzeuge kamen anschließend etliche Meter auseinander zum Stehen.