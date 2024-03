Stadtrat beschließt Haushalt 2024/25 Troisdorfer zahlen halb so viel Grundsteuer wie Niederkasseler

Überhaupt musste sich Biber einiges in der Sitzung anhören. Schliekert kreidete es Biber auch an, dass er sich nicht an der Demo gegen rechts beteiligte – im Gegensatz zu seiner CDU-Fraktion. Thomas Möws (Grüne) meinte, die „blinden Flecken“ in den Augen des Bürgermeisters wären besonders groß. Zum Beispiel was den Klimaschutz betreffe. Da habe Biber die Förderungen in diesem Bereich um 60 Prozent kürzen wollen, die Koalition habe nun die Fördersumme zum Beispiel für PV-Anlagen auf 750.000 Euro angehoben, dasselbe gelte für PV-Anlagen auf allen städtischen Gebäuden. „Schwimmbad, Parkhäuser, Breitbandausbau, all dies kostet die städtische Gesellschaft TroiKomm Millionen von Euros und wird überwiegend über Strom- und Gaseinnahmen von den Troisdorfer Bürgerinnen und Bürgern finanziert. Wir Grünen sehen die Stadt in der Pflicht, der TroiKomm bei der Finanzierung defizitärer Einrichtungen zu helfen. Daher haben wir einen Zuschuss von drei Millionen Euro auf den Weg gebracht“, so Möws.