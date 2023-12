Betrug in Troisdorf Falscher Polizist rangelt mit 71-Jähriger um Beute

Nachdem der Abholer das Geld eingesteckt hatte, seien der 71-Jährigen Zweifel gekommen. Als sie Kuverts daraufhin zurückforderte, sei es zu einem leichten Gerangel gekommen. Der Tatverdächtige sei daraufhin in Richtung Wohnungstür gelaufen und die Frau habe ihn an der Jacke festgehalten. Der unbekannte Mann soll die Frau so gestoßen haben, dass er sich losreißen und in Richtung der Straße Im Zehntfeld flüchten konnte. Verletzt wurde die Seniorin dadurch nicht.