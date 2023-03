In der Troisdorfer Fußgängerzone Taschendiebinnen beklauen Seniorin

Mit einem Taschendiebtrick haben am Donnerstag gegen 12.15 Uhr zwei junge Frauen eine 86-Jährige beklaut. Nachdem die Seniorin in einer Bankfiliale an der Kölner Straße einige hundert Euro Bargeld abgehoben hatte, wurde sie auf der Straße vor einer Buchhandlung von einer jungen Frau angesprochen.