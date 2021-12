Fotofahndung der Polizei : Tatverdächtiger hob Geld mit fremder Bankkarte ab

Troisdorf Ein 85-jähriger Mann hat seine Bankkarte in einer Bankfiliale in Troisdorf liegen lassen. Ein Mann entdeckte die Karte dort vermutlich und erbeutete Bargeld und Waren im Wert von mehreren tausend Euro. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Ein unbekannter Mann hat mir einer fremden Bankkarte Bargeld und Waren im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Gefunden hat der Mann die Bankkarte vermutlich Ende August in einer Bankfiliale an der Kölner Straße in Troisdorf.