Widerstand bei Festnahme Taxifahrer in Troisdorf von Fahrgast ins Gesicht geschlagen

Mehrere Personen wurden am vergangenen Montag von einem 26-Jährigen in Troisdorf ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zunächst in Köln in ein Taxi gestiegen und wollte von Merheim nach Dellbrück gefahren werden. Während der Fahrt änderte der 26-Jährige sein Ziel und wollte vom 22-jährigen Taxifahrer stattdessen zum Troisdorfer Busbahnhof gebracht werden.