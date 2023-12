Künstler aus Troisdorf wird 80 Dieses Kunstwerk war für Tor Michael Sönksen lebensgefährlich

Er gehört zum künstlerischen Selbstverständnis seiner Heimatstadt Troisdorf. Das liegt an Tor Michael Sönksens Wirken vor Ort, an seinem unermüdlichen künstlerisch-sozialen Einsatz und nicht zuletzt an der Präsenz seiner Kunst im öffentlichen Raum. An vielen Stellen in Troisdorf ist Sönksen, der am Montag seinen 80. Geburtstag feierte, vertreten: Spaziergänger kennen seinen „Sinnbaum“ im Hirschpark. Besucher des Bilderbuchmuseums an der Burg Wissem begegnen Sönksens Figurengruppe im Burghof, wo er die Geschichte von „Hans im Glück“ mit zweidimensionalen Stahlfiguren darstellt. Und Autofahrer „er-fahren“ seine Kunst bei Rot – für die kurze Zeit eines Ampelintervalls. Der Halt unter der Troisdorfer Bahn-Trasse ermöglicht ihnen den Blick auf die Tragesäulen, die von bekannten Troisdorfer Künstlern bemalt wurden. Als einer von sieben Troisdorfer Künstlern ist Sönksens Beitrag dort seit 2002 zu sehen.