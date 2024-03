Festnahme in Tannenbusch Hauptverdächtiger nach Überfall auf Troisdorfer Spedition gefasst

Nun haben die Ermittler den mutmaßlichen Hauptverdächtigen festgenommen. Während der vorherigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich der 19-Jährige in Mehrfamilienhäusern in Tannenbusch aufhalten soll. Bereits am 12. März durchsuchte die Polizei, unterstützt von Spezialeinheiten, zwei Gebäude. Der Gesuchte flüchtete, wurde im Bereich der Sudetenstraße aber von einem Polizeihund gestellt. Er wurde dabei leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend kam er aufs Polizeipräsidium. Nach Verkündung des Haftbefehls wurde er in ein Gefängnis gebracht. Die Polizei sicherte „wichtige Beweismittel“ bei dem 19-Jährigen. Die Ermittler vermuteten Schusswaffen bei ihm, eine Waffe fanden sie aber nicht.