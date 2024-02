Wagen in Tannenbusch gestoppt Bewaffnete bringen Transporter in Troisdorf in ihre Gewalt

Update | Troisdorf/Bonn · In der Nacht zu Mittwoch ist in Troisdorf ein Transporter überfallen und bis nach Bonn-Tannenbusch entführt worden. Möglicherweise war auch scharfe Munition an Bord. Die Tat ähnelt einem Vorfall vor etwa einem Jahr.

08.02.2024 , 10:10 Uhr

Die Polizei durchsuchte das Gebäude des Transport-Unternehmens in Troisdorf. Foto: Peter Kölschbach

Von Nicolas Ottersbach und Peter Kölschbach

Ein Transporter, der möglicherweise Munition geladen hatte, ist in der Nacht zu Mittwoch in Troisdorf überfallen worden. Die bewaffneten Täter, die teilweise noch flüchtig sind, steuerten den Wagen nach Bonn-Tannenbusch, wo die Polizei ihn schließlich sicherstellte. Ein GPS-Tracker, der im Fahrzeug montiert war, führte die Beamten auf die Spur.