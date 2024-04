Unglücksstelle: Flussbrücke bei Troisdorf Unbekannte Person in der Sieg wird vermisst

Mehr als 100 Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr aus Troisdorf und Siegburg suchen am Donnerstagabend nach einer unbekannten Person, die sich in Sieg befinden soll. Gegen 22.30 Uhr wurde die vermisste Person laut Polizeiangaben vor Ort auf der Brücke gesehen. Kurz darauf soll sie in den Fluss gestürzt oder gesprungen sein.