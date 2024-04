Flussbrücke bei Troisdorf Suche nach vermisster Person in Sieg und Agger wird fortgesetzt

Mehr als 200 Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr aus Troisdorf und Siegburg haben am späten Donnerstagabend nach einer unbekannten Person gesucht, die sich in Sieg befunden haben soll. Laut Polizei wurde die Person gegen 22.30 Uhr auf der Brücke gesehen. Wie die Feuerwehr Troisdorf am Freitagmorgen meldete, haben zwei Zeuginnen zudem gemeldet, sie hätten eine Person von der Brücke am Willy-Brandt-Ring in Troisdorf in die Agger springen gesehen.