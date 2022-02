Polizei ermittelt : Bewaffneter mit Axt überfallt Kiosk in Troisdorf

Troisdorf Ein mit einer Axt bewaffneter Mann hat in Troisdorf einen Kiosk überfallen. Viel erbeuten konnte der Täter allerdings nicht. Nun fahndet die Polizei nach dem Mann.

Ein Unbekannter hat mit einer Axt bewaffnet einen Kiosk an der Hans-Böckler-Straße in Troisdorf überfallen. Der Täter erbeutete bei der Tat am vergangenen Donnerstag eine Handvoll Zigarettenschachteln und lief davon, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach betrat der Bewaffnete zwischen 20 und 22 Uhr den Kiosk, bedrohte den Besitzer mit der Axt und forderte ihn auf, Geld herauszugeben.