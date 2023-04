Nachhaltiges Waschmittel aus Troisdorf Ulrike Pick geht plastikfrei gegen Flecken vor

Seit über zehn Jahren beschäftigt sie sich privat mit dem Thema Nachhaltigkeit, kauft Kleidung hauptsächlich Second-Hand und ihre Lebensmittel so weit es geht unverpackt ein. „Dann gehe ich auch mit meiner mitgebrachten Dose zur Frischetheke“, erzählt sie. Das klappe inzwischen sogar bei einigen großen Supermärkten. Doch bei Reinigungsmitteln sei das Angebot rar. Wer nicht in der Nähe eines Unverpackt-Ladens lebe, komme damit oft gar nicht in Berührung. Das wollte Pick ändern. Vor einem Jahr reduzierte sie ihre Arbeitsstunden als IT-Beraterin und gründete den „Waschblitz“. Schon bald hatte sie einen festen Platz auf dem Siegburger Marktplatz und am Oberkasseler Bioladen Himmel und Erde. „Die führen zwar selbst Reinigungsmittel, wollten mein Vorhaben aber unbedingt unterstützen“, erzählt Pick. Seit Neuestem baut sie ihren Stand auch in ihrer Heimatstadt donnerstags auf dem Wochenmarkt auf.