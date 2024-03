Verkehr in Bonn und der Region Lange Staus durch Unfälle auf A59 und A555

Update | Troisdorf · In den Morgenstunden war die A59 in Fahrtrichtung Köln zeitweise voll gesperrt. Ein Kleintransporter war verunglückt. Auch auf der A555 zwischen Bonn und Köln ist am Donnerstagmorgen Geduld gefragt.

21.03.2024 , 08:38 Uhr

Die A59 in Fahrtrichtung Köln war am Donnerstagmorgen über mehrere Stunden blockiert. Foto: Ulrich Felsmann





In den Morgenstunden war die A59 in Fahrtrichtung Köln zeitweise voll gesperrt. Ein Kleintransporter war verunglückt. Die Polizei konnte den Grund für den Verkehrsunfall schnell ermitteln. Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis Am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr mussten Einsatzkräfte zu einer Unfallstelle auf der A 59 zwischen Dreieck Sankt Augustin und der Anschlussstelle Troisdorf ausrücken. In Fahrtrichtung Köln war ein Kleintransporter mit einem Anhänger, der einen Wohnwagen geladen hatte, ins Schleudern geraten. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, gab die 49-jährige Fahrerin an, in Sekundenschlaf gefallen zu sein und in einer Wachphase dann das Fahrzeug verrissen zu haben. Die Frau brachte im Anschluss das Fahrzeug mit dem Anhänger nicht mehr unter Kontrolle und blockierte schließlich die gesamte Fahrbahn. Die Fahrerin und ein weiterer Insasse blieben unverletzt. Nach mehrstündigen Bergungsarbeiten ist die Autobahn gegen 7.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Es bildete sich ein langer Stau. Unfall auf A555 zwischen Bonn und Köln Ein langer Stau bildete sich am Donnerstagmorgen auch auf der A555 zwischen Bonn und Köln. In der Baustelle zwischen Wesseling und Godorf gab es in Fahrtrichtung Köln gegen 7 Uhr einen Unfall. Eine der beiden Fahrbahnen ist blockiert.

(ga)