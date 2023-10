Polizei ermittelt Einbrecher stehlen Babywindeln in Troisdorf

Troisdorf · Unbekannte sind am Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung in Sieglar eingebrochen. Dabei stahlen sie unter anderem Babywindeln. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

26.10.2023, 15:25 Uhr

Einbrecher stahlen Babywindeln und Kleidungsstücke aus einer Wohnung in Troisdorf.





Am Mittwoch, 25. Oktober, sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Heinrich-Heine-Straße im Troisdorfer Stadtteil Sieglar eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis zwischen 12 und 19:30 Uhr. Demnach hebelten die Einbrecher das Badezimmerfenster der Erdgeschosswohnung auf, um ins Innere der Wohnung zu gelangen. Dabei sollen sie mehrere Kleidungsstücke im Gesamtwert von rund 500 Euro und Babywindeln im Wert von rund 100 Euro gestohlen haben. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02241 541 3221 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

