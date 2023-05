Straßenraub an der L288 Jugendliche überfallen 36-Jährigen in Troisdorf

In Troisdorf sollen zwei Jugendliche am Dienstagabend einen 36-jährigen Mann niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Der Mann soll gegen 21.45 Uhr mit dem Bus der Linie 556 in Richtung Lohmar unterwegs gewesen sein, als er mit vier Jugendlichen ins Gespräch gekommen sei. Daraufhin habe der Mann seine Haltestelle verpasst, teilte die Polizei mit.