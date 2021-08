Diebstahl auf offener Straße : Unbekannte schneiden Katalysator mit Winkelschleifer ab

Troisdorf In Troisdorf-Oberlar haben am Sonntagnachmittag zwei Männer den Katalysator eines VW Golf gestohlen. Die Unbekannten schnitten die Abgasanlage auf offener Straße mit einem Winkelschleifer ab.

Zwei bislang Unbekannte haben am Sonntagnachmittag in Troisdorf den Katalysator eines Golfs gestohlen. Wie die Polizei am Montag erläuterte, hatte ein Zeuge die beiden Männer auf einem Parkstreifen an der Straße „Auf dem Schellerod“ in Troisdorf-Oberlar gegen 17 Uhr dabei beobachtet, wie sie augenscheinlich Reparaturen an einem VW Golf auf offener Straße durchführten. Als ein Mann jedoch Teile der Abgasanlage mit einem Winkelschleifer abtrennte, verständigte der Zeuge wegen des Verdachts auf eine Straftat die Polizei.