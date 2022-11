Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Troisdorf

Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Troisdorf

Troisdorf In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter in Troisdorf zwei Zigarettenautomaten gesprengt. Noch ist unklar, ob sie Beute machen konnten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Troisdorf zwei Zigarettenautomaten gesprengt. Die Sprengung der betroffenen Automaten auf der Nikolaus-Otto-Straße und auf der Belgischen Allee sei gegen 2.20 Uhr gemeldet worden, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Der Automat auf der Nikolaus-Otto-Straße sei aufgesprengt worden; der Automat auf der Belgischen Allee sei dagegen beinahe vollständig zerstört worden, hieß es dazu.