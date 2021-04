Friedrich-Ebert-Straße : Unbekannte stehlen Baggerschaufeln und Stromkabel in Troisdorf

Troisdorf Diebe haben in Troisdorf von einem Lagerplatz vier Baggerschaufeln und mehrere Meter Stromkabel entwendet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte haben in Troisdorf auf einem Lagerplatz einer Garten- und Landschaftsbaufirma vier Baggerschaufeln und mehrere Meter Stromkabel für einen Baukran gestohlen. Die Täter seien möglicherweise von der an einem Waldstück gelegenen Rückseite auf das umzäunte Gelände an der Friedrich-Ebert-Straße gelangt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach soll sich der Diebstahl zwischen Samstagnachmittag, 10. April, und Dienstagnachmittag, 13. April, ereignet haben. Das entwendete Arbeitsmaterial hat der Polizei zufolge einen Wert von mehr als 5000 Euro.