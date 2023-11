Am Dienstagabend Unbekannte zünden mehrere Müllcontainer in Troisdorf an

Troisdorf · Am Dienstagabend habe Unbekannte zahlreiche Mülltonnen in Troisdorf angezündet. Die Polizei fahndete am Abend ohne Erfolg nach den Tatverdächtigen.

01.11.2023, 09:56 Uhr

Insgesamt fünf Papiermüllcontainer wurden durch die Brandstiftung zerstört. Foto: Ulrich Felsmann





Am Dienstagabend haben Unbekannte in Troisdorf mehrere Papiermülltonnen angezündet. Im Bereich zwischen Brunnenstraße, Zum Alten Tor, Zum Altenforst, Königsberger Straße und Stettiner Straße hatten sie offenbar Müllcontainer von den Wohnhäusern weggezogen und in Parkbereichen und Grünflächen angezündet. Personen oder Gebäude kamen dabei laut Angaben der Polizei nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte mit rund 50 Einsatzkräften die Brandherde ab, während die Polizei mit mehreren Streifenwagen die Gegend nach den Tätern absuchte. Die Suche blieb am Abend aber ohne Erfolg. Gegen die unbekannten Tatverdächtigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

