Angriff in Troisdorf-Eschmar : Unbekannter attackiert Ehepaar an der Haustür

Troisdorf-Eschmar In Troisdorf-Eschmar hat ein unbekannter Mann ein Ehepaar an der eigenen Haustür angegriffen. Bekleidet war er unter anderem mit einer Jacke des Paketesdienstes DPD. Es bleibt die Frage nach dem Motiv des Mannes.

Ein Unbekannter hat am Dienstagmittag ein älteres Ehepaar an dessen eigener Haustür attackiert. Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, klingelte es ungefähr gegen 14.10 Uhr bei dem Paar in der Rembrandtstraße in Troisdorf-Eschmar. Als der 72-jährige Mann die Tür des Einfamilienhauses öffnete, stand dort ein Fremder, der ihm wortlos ins Gesicht schlug. Der Rentner ging zu Boden und rief um Hilfe. Seine Frau kam daraufhin hinzu und wurde ebenfalls geschlagen. Dann lief der Unbekannte in Richtung der Lochnerstraße davon.