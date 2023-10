Schaden im fünfstelligen Bereich Unbekannter beschädigt 17 Autos in Troisdorf

Ein Unbekannter soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag 17 Autos in Troisdorf-Oberlar beschädigt haben. Zwischen 23 Uhr am Samstagabend und 10 Uhr am Sonntagmorgen sollen die Fahrzeuge, die auf der Ziethenstraße, Landgrafenstraße, Von-Werth-Straße und Pastor-Willems-Straße geparkt waren, beschädigt worden sein, teilte die Polizei mit.