Ermittlung wegen Sachbeschädigung Unbekannter beschädigt sechs Autos in Troisdorf

In Troisdorf hat ein Unbekannter insgesamt sechs Autos beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Am Sonntagmorgen stellten Anwohner der Schillerstraße in Sieglar fest, dass an sechs ihrer Wagen der Lack auf der Seite zum Gehweg zerkratzt worden war, teilte die Polizei mit.