Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter überfällt Konditorei in Troisdorf

Troisdorf Am Montagnachmittag hat ein Mann in Troisdorf eine Konditorei überfallen. Da die bisherige Fahndung ohne Erfolg blieb, bittet die Polizei nun um Hinweise.

Am Montagnachmittag hat ein Mann in Troisdorf eine Konditorei überfallen. Gegen 17.50 Uhr betrat ein circa 25 Jahre alter Mann mit den Worten „Hallo, Überfall!“ und einer schwarzen Pistole eine Konditorei an der Blücherstraße. Die Verkäuferin flüchtete in einen angrenzenden Raum und schloss die Tür hinter sich. Wie die Polizei mitteilte, ging der Räuber mutmaßlich hinter die Theke und öffnete die Kasse. Er entnahm die Tageseinnahmen von mehreren hundert Euro, anschließend verließ er die Konditorei.