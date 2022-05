Diebstahl auf Supermarktparkplatz : Unbekannter stiehlt 84-jährigem Troisdorfer Portemonnaie

Troisdorf In Troisdorf soll am Donnerstag ein Mann einem 84-jährigen Senior sein Portemonnaie gestohlen haben. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und nach Zeugen.

In Troisdorf hat am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Spicher Straße ein junger Mann einen 84-jährigen Troisdorfer bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, soll der etwa 25 Jahre alte Mann den Troisdorfer um 10 Uhr angesprochen und um Kleingeld gebeten haben.