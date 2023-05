Die beliebtesten Schulen an Sieg und Rhein Troisdorf und Niederkassel – Das sind die beliebtesten Schulen

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für Kinder, die vom vierten Schuljahr auf eine weiterführende Schule kommen. Zum Beginn des neuen Schuljahres am 7. August machen in Niederkassel 221 Schüler und in Troisdorf 615 Schüler diesen Schritt. Für die meisten Eltern fängt der Entscheidungsprozess aber früher an. Sie wünschen sich für ihre Töchter und Söhne eine Schule mit gutem Lernangebot – am liebsten in der Nähe des Wohnortes. Dabei sind manche Schulen so beliebt, dass sie Schüler abweisen müssen. Über Siegburg, Sankt Augustin und Hennef berichtete der GA kürzlich.