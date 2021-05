Kreuzung gesperrt : Ein Verletzter bei Autounfall in Troisdorf

Der Fahrer des blauen Wagens soll die Vorfahrt des anderen missachtet haben. Die Autos stießen zusammen. Foto: Alf Kaufmann

Troisdorf Am Montag gab es einen Unfall an der Kreuzung Kronenstraße/Heidestraße in Troisdorf. Dabei wurde ein Mann verletzt.



Am Montagnachmittag gab es gegen 15.20 Uhr einen Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen an der Kreuzung zwischen der Kronenstraße und der Heidestraße in Troisdorf.

Wie der GA vor Ort erfuhr, soll ein 42-jähriger Autofahrer in Richtung der Stadthalle auf der Kronenstraße unterwegs gewesen sein. Im Kreuzungsbereich soll er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 38-jährigen VW-Fahrers missachtet haben. Dieser war aus Richtung der Stadthalle auf der Heidestraße unterwegs.

Die beiden Autos stießen zusammen. Der 38-Jährige wurde durch das Auslösen der Airbags leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und des Abschleppens wurde die Kreuzung gesperrt.

(ga)